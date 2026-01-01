Pietrangelo Buttafuoco entra tra le firme di Sky TG24 Insider

Da digital-news.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 1° gennaio, Pietrangelo Buttafuoco si unisce alle firme di Sky TG24 Insider, lo spazio digitale di approfondimento di Sky TG24 dedicato a offrire analisi e interpretazioni sui temi attuali. Con questa collaborazione, si arricchisce ulteriormente l’approccio del sito, puntando a fornire ai lettori strumenti di comprensione più approfonditi e articolati sui principali eventi e questioni del presente.

A partire dal 1° gennaio, Pietrangelo Buttafuoco entra a far parte delle firme di Sky TG24 Insider, lo spazio digitale di approfondimento di Sky TG24 pensato per andare oltre la notizia e offrire chiavi di lettura originali sui grandi temi del presente. Scrittore, giornalista e Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, PietrangeloButtafuoco firmerà una rubrica settimanale dal titolo Caravanserai, concepita come una “carovana in cammino”: storie, visioni e materiali dell’immaginario in direzione del futuro. Un viaggio narrativo e culturale che attraversa idee, simboli e prospettive, arricchendo l’offerta editoriale di Insider con uno sguardo autorevole e non convenzionale. 🔗 Leggi su Digital-news.it

pietrangelo buttafuoco entra tra le firme di sky tg24 insider

© Digital-news.it - Pietrangelo Buttafuoco entra tra le firme di Sky TG24 Insider

Leggi anche: Sky lancia la Content Factory: debuttano nuove newsletter di Sky TG24 Insider

Leggi anche: Sky Insider Magazine: il nuovo periodico digitale tra sport, attualità e approfondimenti esclusivi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

pietrangelo buttafuoco entra firmePietrangelo Buttafuoco entra a far parte delle firme di Sky Tg24 Insider - A partire dal 1° gennaio, Pietrangelo Buttafuoco entra a far parte delle firme di Sky TG24 Insider, lo spazio digitale di approfondimento di Sky TG24 pensato per andare oltre la notizia e offrire chia ... ansa.it

Pietrangelo Buttafuoco: “La Biennale non è Sanremo. E io non sono Cavallo Pazzo” - “La Biennale non è Sanremo e non c’è disponibile nessuno a cui chiedere di fare Cavallo Pazzo”. ilfattoquotidiano.it

Appelli pro-pal a Venezia, Buttafuoco: protesta ingiusta, la Mostra accoglie e non boicotta - «Io non chiudo niente, io apro», dice il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco. repubblica.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.