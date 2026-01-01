Pietrangelo Buttafuoco entra tra le firme di Sky TG24 Insider

A partire dal 1° gennaio, Pietrangelo Buttafuoco si unisce alle firme di Sky TG24 Insider, lo spazio digitale di approfondimento di Sky TG24 dedicato a offrire analisi e interpretazioni sui temi attuali. Con questa collaborazione, si arricchisce ulteriormente l’approccio del sito, puntando a fornire ai lettori strumenti di comprensione più approfonditi e articolati sui principali eventi e questioni del presente.

A partire dal 1° gennaio, Pietrangelo Buttafuoco entra a far parte delle firme di Sky TG24 Insider, lo spazio digitale di approfondimento di Sky TG24 pensato per andare oltre la notizia e offrire chiavi di lettura originali sui grandi temi del presente. Scrittore, giornalista e Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, PietrangeloButtafuoco firmerà una rubrica settimanale dal titolo Caravanserai, concepita come una “carovana in cammino”: storie, visioni e materiali dell’immaginario in direzione del futuro. Un viaggio narrativo e culturale che attraversa idee, simboli e prospettive, arricchendo l’offerta editoriale di Insider con uno sguardo autorevole e non convenzionale. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Pietrangelo Buttafuoco entra tra le firme di Sky TG24 Insider Leggi anche: Sky lancia la Content Factory: debuttano nuove newsletter di Sky TG24 Insider Leggi anche: Sky Insider Magazine: il nuovo periodico digitale tra sport, attualità e approfondimenti esclusivi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pietrangelo Buttafuoco entra a far parte delle firme di Sky Tg24 Insider - A partire dal 1° gennaio, Pietrangelo Buttafuoco entra a far parte delle firme di Sky TG24 Insider, lo spazio digitale di approfondimento di Sky TG24 pensato per andare oltre la notizia e offrire chia ... ansa.it

Pietrangelo Buttafuoco: “La Biennale non è Sanremo. E io non sono Cavallo Pazzo” - “La Biennale non è Sanremo e non c’è disponibile nessuno a cui chiedere di fare Cavallo Pazzo”. ilfattoquotidiano.it

Appelli pro-pal a Venezia, Buttafuoco: protesta ingiusta, la Mostra accoglie e non boicotta - «Io non chiudo niente, io apro», dice il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco. repubblica.it

Il viaggio cromatico di Salvo torna alle origini All’incontro, arricchito dall'esposizione di due opere storiche, hanno partecipato Pietrangelo Buttafuoco, gli eredi dell’artista e l’amministrazione comunale... - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.