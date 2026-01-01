Petardo gli scoppia in mano è grave
Un uomo di 45 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna dopo aver subito un incidente con un petardo scoppiettato in mano. L’incidente è avvenuto nella notte del 1 gennaio 2026 nel centro della città. Le autorità stanno verificando le circostanze dell’accaduto, che rappresenta un episodio preoccupante legato a pratiche festive potenzialmente rischiose.
Bologna, 1 gennaio 2026 - Un uomo di 45 anni ferito da un petardo in centro a Bologna, che gli è scoppiato in mano, è stato portato all' ospedale Maggiore, nella notte, in condizioni gravi. E' successo in via Zamboni, intorno alle 3. L'uomo, un marocchino, è stato ferito anche all'occhio ed è ricoverato. Sempre in centro storico nella notte di San Silvestro la polizia ha arrestato un tunisino di 21 anni, per rissa aggravata: cinque stranieri si sono affrontati urlando e brandendo bottiglie, tra le vie Rizzoli e Indipendenza, alle 2.30. L'arrestato ha tagli alle mani. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
