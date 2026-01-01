Petardo gli esplode tra le mani tredicenne perde 4 dita | sottoposto a delicatissimo intervento

Durante la notte di Capodanno, a Milano e Brescia, si sono verificati incidenti legati ai fuochi d'artificio, causando tre feriti tra i giovani. In particolare, un tredicenne ha subito l'esplosione di un petardo tra le mani, perdendo quattro dita e rendendo necessario un intervento chirurgico delicato. Eventi simili sottolineano la pericolosità dei fuochi d’artificio e l’importanza di rispettare le norme di sicurezza.

Brescia, 1 gennaio 2025 – Dramma nella notte di Capodanno a Milano e Brescia con tre feriti, tutti giovanissimi, per i botti di fine anno. A Brescia un ragazzino che compirà 14 anni nelle prossime settimane ha perso quattro dita di una mano nella notte mentre stava maneggiando alcuni petardi. La tragedia durante i festeggiamenti in piazza Vittoria. Stando alle prime informazioni il tredicenne, di origine egiziana, si trovava in piazza Vittoria, nel cuore della Leonessa, durante il concerto di fine anno insieme al padre e al fratello quando alcuni petardi gli sono esplosi tra le mani. L’intervento di ricostruzione della mano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Petardo gli esplode tra le mani, tredicenne perde 4 dita: sottoposto a delicatissimo intervento Leggi anche: Gli esplode un petardo in mano: a Brescia un 14enne perde quattro dita durante i festeggiamenti di Capodanno Leggi anche: Napoli, raccoglie petardo da terra, ma gli esplode in mano e perde 4 dita: operato al Pellegrini Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Esplode petardo, 14enne perde quattro dita: trasportato a Verona per ricostruzione della mano; Capodanno, a Vieste un 16enne perde la mano per un petardo. A Foggia bancomat esplode a mezzanotte; Esplode un petardo in mano, 40enne muore per emorragia ad Acilia. Gli esplode un petardo in mano: a Brescia un 14enne perde quattro dita durante i festeggiamenti di Capodanno - L’episodio si sarebbe verificato a Brescia, in piazza Vittoria, durante il concerto di fine anno. fanpage.it

Esplode petardo, 14enne perde quattro dita a Brescia - (ANSA) – BRESCIA, 01 GEN – Un ragazzino che compirà 14 anni nelle prossime settimane ha perso quattro dita di una mano nella notte a Brescia mentre stava maneggiando alcuni petardi. msn.com

Piazza Vittoria, petardo gli scoppia in mano: tredicenne perde 4 dita - Il ragazzino si trovava lì per festeggiare il Capodanno con il padre e il fratello: è stato trasferito all’ospedale di Verona dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ... giornaledibrescia.it

