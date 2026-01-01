Petardo gli esplode in mano in via Zamboni | un ferito grave

Nella notte di ieri, via Zamboni a Bologna è stata teatro di un grave incidente: un uomo è rimasto ferito in modo serio a causa dell'esplosione di un petardo. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità stanno intervenendo per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Grave incidente nella notte nel centro di Bologna, dove un uomo è rimasto seriamente ferito a causa dell'esplosione di un petardo. L'episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino in via Zamboni. La vittima è un cittadino marocchino di 45 anni, rimasto ferito alla mano e a un occhio dopo che il.

