Petardo gli esplode in mano a Brescia 13enne trasferito d’urgenza a Verona

Nella notte di Capodanno a Brescia, un incidente ha coinvolto un ragazzino di 13 anni, rimasto ferito da un petardo esploso accidentalmente. L’incidente, avvenuto in Piazza della Vittoria poco prima della mezzanotte, ha causato un intervento di emergenza e il trasferimento urgente del ragazzo a Verona. L’episodio ha interrotto momentaneamente i festeggiamenti, suscitando preoccupazione tra i presenti.

