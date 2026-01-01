Petardi in mezzo alla folla durante la festa in piazza la Polizia locale sequestra centinaia di botti
Durante i festeggiamenti di Capodanno in piazza del Popolo a Cesena, la Polizia locale ha svolto controlli mirati per garantire la sicurezza pubblica. Nel corso delle operazioni, sono stati sequestrati centinaia di petardi e botti illegali, soprattutto in prossimità della folla. L'intervento si inserisce in un più ampio servizio di prevenzione volto a tutelare cittadini e visitatori durante le celebrazioni di fine anno.
La Polizia locale di Cesena, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, è stata impegnata nella serata del 31 dicembre e nelle prime ore del nuovo anno in un articolato servizio di controllo e sicurezza in occasione dei festeggiamenti di Capodanno in piazza del Popolo.L’evento si è svolto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Australia, due uomini sparano sulla folla a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah. La polizia: «Dieci morti e dodici feriti»
Leggi anche: Australia, due uomini sparano sulla folla a Bondi Beach durante la festa dell'Hanukkah. La polizia: «Dieci morti e dodici feriti»
Cagliari, petardo lanciato sulla folla: ragazza finisce in ospedale -; Capodanno, decine di feriti per i botti e 770 interventi dei Vigili del Fuoco.
Un parco urbano cittadino dovrebbe essere un posto ludico e sicuro per i bambini. Mentre si cerca di riqualificare la città, un padre fa sparare petardi al figlio nel bel mezzo della villa Gabola mettendo in pericolo l'incolumità del suo bambino e quelli presenti. D - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.