Petardi in mezzo alla folla durante la festa in piazza la Polizia locale sequestra centinaia di botti

Durante i festeggiamenti di Capodanno in piazza del Popolo a Cesena, la Polizia locale ha svolto controlli mirati per garantire la sicurezza pubblica. Nel corso delle operazioni, sono stati sequestrati centinaia di petardi e botti illegali, soprattutto in prossimità della folla. L'intervento si inserisce in un più ampio servizio di prevenzione volto a tutelare cittadini e visitatori durante le celebrazioni di fine anno.

