Pescara si sentono male dopo il cenone di Capodanno | nuovo caso?

A Pescara e dintorni si segnala un nuovo caso di presunta intossicazione alimentare. Un’intera famiglia è stata ricoverata in ospedale dopo aver consumato il cenone di Capodanno in un ristorante di Villanova di Cepagatti, nel Pescarese. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza dei pasti serviti durante le festività e sulle eventuali cause dell’intossicazione. Indagini sono in corso per chiarire l’accaduto e prevenire simili episodi in futuro.

Nuovo episodio di presunta intossicazione alimentare. Un'intera famiglia è finita in ospedale dopo il cenone di Capodanno in un ristorante di Villanova di Cepagatti, nel Pescarese, Abruzzo. All'improvviso hanno iniziato ad accusare malesseri vari con sintomi di vomito. A quel punto è stato lanciato l'allarme e sul posto sono giunte quattro ambulanze del 118. Ben 7 le persone soccorse, tra cui anche due ragazzi di 12 e 16 anni. Alcuni di loro sono stati portati all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, e gli altri all'ospedale civile di Pescara. I pazienti sono ora sotto osservazione dei medici che dovranno monitorare l'evoluzione delle loro condizioni e cercare di individuare le cause dell'intossicazione.

