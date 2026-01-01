Perugia gli ultras ricordano Mimmo a due anni dalla sua scomparsa

A due anni dalla scomparsa di Mimmo, gli Ultras della Curva Nord di Perugia si riuniscono per ricordarlo. Mentre la squadra prosegue gli allenamenti con impegno nel nuovo anno, i tifosi hanno organizzato un momento di commemorazione per onorare la memoria del loro capo. Questo gesto testimonia il legame profondo e duraturo tra la tifoseria e la figura di Mimmo.

Mentre la squadra continua ad allenarsi con la massima concentrazione e applicazione anche nel primo giorno del nuovo anno gli Ultras della Curva Nord, come del resto avevano preannunciato nei giorni scorsi, si muovono per ricordare il loro Capo a due anni dalla sua scomparsa.Erano circa un. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Perugia, gli ultras ricordano Mimmo a due anni dalla sua scomparsa Leggi anche: I Repubblicani ricordano Cesare Mambelli nel trentennale dalla scomparsa Leggi anche: Ars Nova ricorda Alessandro Scarlatti a trecento anni dalla sua scomparsa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Perugia ricorda Mimmo Pucciarini con una torciata il 1 gennaio. VIDEO La torciata degli ultras del Grifo per Mimmo Pucciarini - Circa un centinaio di persone, malgrado il clima rigido, si sono radunate dietro la curva nord per ricordare con cori e fumogeni il Capo ... perugiatoday.it

Omaggio a ‘Mimmo’ Pucciarini dai tifosi del Perugia - Una torciata organizzata alle 18 del primo gennaio, allo stadio Curi, per omaggiare Domenico ‘Mimmo’ Pucciarini, leader storico dell’ ... umbria24.it

Addio a Mimmi Mazzetti: il commosso saluto degli Ultras Perugia - Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati dopo la morte di Mimmi Mazzetti, giornalista ed allenatore che ha legato la sua storia professionale al Perugia dei ... lanazione.it

IIN RICORDO DI #MIMMO: #TORCIATA IL 1 GENNAIO A due anni dalla scomparsa, Mimmo Pucciarini, uno dei padri fondatori del movimento ultras a Perugia, sarà ricordato con una torciata il 1 gennaio, alle 18, allo stadio “Curi”. A comunicarlo è stata l’Armat - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.