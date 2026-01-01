Perde tre dita per un petardo | esce dall’ospedale e ne esplode un altro

Un uomo ha perso tre dita a causa di un petardo, dopo aver subito un incidente. Dopo aver trascorso del tempo in ospedale, è tornato in strada e, purtroppo, ha acceso un nuovo fuoco pirotecnico, che gli ha provocato ferite al volto e a un occhio. Un episodio che evidenzia i rischi legati all’uso dei fuochi d’artificio e l’importanza di rispettare le norme di sicurezza.

Tornato in strada, l'uomo avrebbe acceso un altro fuoco pirotecnico che lo ha ferito al volto e a un occhio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Perde tre dita per un petardo: esce dall’ospedale e ne esplode un altro Leggi anche: Napoli, perde tre dita per un petardo e quando esce dall’ospedale ne esplode un altro: ferito all’occhio Leggi anche: Perde tre dita per un petardo, esce dall’ospedale e ne esplode un altro: ferito anche al volto e all’occhio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Napoli, 24enne perde tre dita per i botti poi si ferisce di nuovo; Capodanno choc a Napoli, perde tre dita per l'esplosione di un petardo: torna a sparare e si ferisce ancora; Petardo gli esplode in mano, 19enne perde tre dita per i botti; Perde tre dita per l'esplosione di un botto, dopo dimissioni si ferisce di nuovo. Perde tre dita con un petardo e si ferisce al volto e agli occhi di nuovo dopo le dimissioni - L'incidente di Capodanno a Napoli: un 24enne romano ha perso tre dita con un petardo e, dopo le dimissioni, si è ferito nuovamente al volto ... ilfattoquotidiano.it

Perde tre dita per un petardo, esce dall’ospedale e ne fa esplodere un altro: ferito all’occhio. Accade a Napoli - l giovane, inserito nel bilancio dei feriti di Capodanno, ha perso tre dita per l’esplosione di un petardo. laprovinciadivarese.it

Napoli, 24enne perde tre dita per i botti poi si ferisce di nuovo - Il giovane, che è compreso nel bilancio dei 57 feriti, ha perso tre dita per l’esplosione di un petardo: giunto all'ospedale Pellegrini, è stato soccorso, medicato e dimesso. tg24.sky.it

Gli esplode un petardo in mano: a Brescia un 14enne perde quattro dita durante i festeggiamenti di Capodanno - facebook.com facebook

Botti di #Capodanno. Un 24enne perde 3 dita per l'esplosione di un petardo: dimesso dall'ospedale a Napoli, si ferisce di nuovo a volto e occhio con un altro fuoco. A Milano gravi due 12enni: uno ha perso una mano, l'altro è stato colpito a petto e gambe. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.