Perde tre dita per un petardo esce dall'ospedale e ne esplode un altro | ferito anche al volto e all'occhio

Un giovane di 24 anni è stato ricoverato due volte nell'ospedale Pellegrini di Napoli a causa di ferite riportate dall'esplosione di petardi. Dopo aver perso tre dita, è stato dimesso, ma poco dopo è stato nuovamente ricoverato a seguito di un nuovo incidente che ha coinvolto anche il volto e l’occhio. Questo episodio evidenzia i rischi associati all’uso di petardi durante le festività.

Protagonista un giovane di 24 anni, che nella notte è arrivato due volte all'ospedale Pellegrini di Napoli per ferite provocate dall'esplosione di petardi. Tra Napoli e provincia sono stati 57 i feriti per i botti di Capodanno.

