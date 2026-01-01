Perde tre dita per un petardo esce dall'ospedale e ne esplode un altro | ferito anche al volto e all'occhio

Un giovane di 24 anni è stato ricoverato due volte nell'ospedale Pellegrini di Napoli a causa di ferite riportate dall'esplosione di petardi. Dopo aver perso tre dita, è stato dimesso, ma poco dopo è stato nuovamente ricoverato a seguito di un nuovo incidente che ha coinvolto anche il volto e l’occhio. Questo episodio evidenzia i rischi associati all’uso di petardi durante le festività.

Protagonista un giovane di 24 anni, che nella notte è arrivato due volte all'ospedale Pellegrini di Napoli per ferite provocate dall'esplosione di petardi. Tra Napoli e provincia sono stati 57 i feriti per i botti di Capodanno. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

perde tre dita petardoCapodanno choc a Napoli, perde tre dita per l'esplosione di un petardo: torna a sparare e si ferisce ancora - Il bilancio nella notte di Capodanno a Napoli è di 57 feriti ma uno dei casi risulta particolarmente clamoroso. ilmattino.it

Perde tre dita per l'esplosione di un botto, e dopo le dimissioni si ferisce di nuovo - Viene soccorso all’ospedale Pellegrini di Napoli ma, dopo le dimissioni, accende un altro fuoco pirotecnico e si ferisce al volto e all’occhio. gds.it

