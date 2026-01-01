Perde tre dita per un petardo 24enne torna a sparare e nell' esplosione si ferisce ad un occhio

Un giovane di 24 anni di Roma ha subito gravi ferite durante i festeggiamenti di Capodanno, perdendo tre dita a causa di un petardo. Dopo essere stato soccorso, è stato trasferito all’ospedale Pellegrini e successivamente dimesso. Poco dopo, ha tentato di tornare a sparare, ma un’esplosione lo ha ferito a un occhio. Un episodio che evidenzia i rischi legati all’uso dei petardi durante le festività.

Capodanno da incubo per un 24enne romano. A causa di un petardo ha perso tre dita di una mano. Soccorso è stato portato all'ospedale Pellegrini situato nella Pignasecca e poi dimesso.Dopo poco è tornato nel presidio ospedaliero del centro di Napoli, tra lo stupore dei medici, perché si era. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Perde tre dita per un petardo, 24enne torna a sparare e nell'esplosione si ferisce ad un occhio Leggi anche: Incubo a Napoli: perde tre dita per un petardo, dopo le cure torna in strada e si ferisce all'occhio Leggi anche: Follia di Capodanno: perde tre dita per un petardo, ma torna subito a "sparare" e resta ferito al volto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Petardo gli esplode in mano, 19enne perde tre dita per i botti; Napoli, 24enne perde tre dita per i botti poi si ferisce di nuovo; Capodanno choc a Napoli, perde tre dita per l'esplosione di un petardo: torna a sparare e si ferisce ancora; Perde tre dita per un petardo, 24enne romano torna a sparare e nell'esplosione si ferisce ad un occhio. Perde tre dita, viene soccorso ma si ferisce all’occhio con un altro petardo - Viene soccorso all’ospedale Pellegrini di Napoli ma, dopo le dimissioni, accende un altro fuoco pirotecnico e si ferisce al volto e all’occhio. zoom24.it

Capodanno da incubo a Napoli: perde tre dita per un petardo, dopo le cure torna in strada e si ferisce all'occhio - Capodanno da incubo a Napoli per un 24enne di Roma, che si ferisce due volte in una notte. msn.com

Capodanno choc a Napoli, perde tre dita per l'esplosione di un petardo: torna a sparare e si ferisce ancora - Il bilancio nella notte di Capodanno a Napoli è di 57 feriti ma uno dei casi risulta particolarmente clamoroso. ilgazzettino.it

Perde tre dita per l’esplosione di un botto, dopo dimissioni si ferisce di nuovo - facebook.com facebook

Capodanno, perde tre dita per i botti. Poi torna in strada e si ferisce di nuovo ift.tt/BwMp9gP x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.