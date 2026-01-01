Perde tre dita per l’esplosione di un botto dopo dimissioni si ferisce di nuovo
Una persona ha subito la perdita di tre dita a causa di un’esplosione di un petardo. Dopo essere stata soccorsa all’ospedale Pellegrini di Napoli, ha deciso di tornare a maneggiare materiali pirotecnici, provocandosi ulteriori ferite al volto e all’occhio. Questo episodio evidenzia i rischi associati ai fuochi d’artificio e l’importanza di rispettare le norme di sicurezza.
Tempo di lettura: < 1 minuto Ha perso tre dita per l’esplosione di un petardo. Viene soccorso all’ospedale Pellegrini di Napoli ma, dopo le dimissioni, accende un altro fuoco pirotecnico e si ferisce al volto e all’occhio. E’ la storia di uno dei 57 feriti che si sono registrati tra Napoli e provincia durante i festeggiamenti di Capodanno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ‘protagonista’ della storia è stato un 24enne di Roma. Per due volte è stato soccorso all’ospedale napoletano per aver esploso botti nonostante già si fosse ferito. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
