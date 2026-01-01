Perde tre dita per l’esplosione di un botto dopo dimissioni si ferisce di nuovo

Una persona ha subito la perdita di tre dita a causa di un’esplosione di un petardo. Dopo essere stata soccorsa all’ospedale Pellegrini di Napoli, ha deciso di tornare a maneggiare materiali pirotecnici, provocandosi ulteriori ferite al volto e all’occhio. Questo episodio evidenzia i rischi associati ai fuochi d’artificio e l’importanza di rispettare le norme di sicurezza.

Ha perso tre dita per l'esplosione di un petardo. Viene soccorso all'ospedale Pellegrini di Napoli ma, dopo le dimissioni, accende un altro fuoco pirotecnico e si ferisce al volto e all'occhio. E' la storia di uno dei 57 feriti che si sono registrati tra Napoli e provincia durante i festeggiamenti di Capodanno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, 'protagonista' della storia è stato un 24enne di Roma. Per due volte è stato soccorso all'ospedale napoletano per aver esploso botti nonostante già si fosse ferito.

