Perde tre dita con un petardo e si ferisce al volto e agli occhi di nuovo dopo le dimissioni

Durante i festeggiamenti di Capodanno, incidenti legati a petardi continuano a rappresentare un rischio reale. Un uomo ha subito la perdita di tre dita e si è ferito al volto e agli occhi, anche dopo aver lasciato l’ospedale. Questi episodi sottolineano la pericolosità delle esplosioni improvvise e l’importanza di rispettare le normative di sicurezza durante le celebrazioni pubbliche e private.

I festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, soprattutto nelle grandi città, tornano a mostrare il loro volto più pericoloso. A Napoli il bilancio di Capodanno parla di 57 feriti tra città e provincia, molti dei quali coinvolti nell’uso improprio di fuochi pirotecnici. Tra le storie che meglio raccontano i rischi di una notte spesso vissuta senza prudenza e incredibile superfiacilità, c’è quella di un 24enne romano, rimasto ferito due volte nel giro di poche ore. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane si trovava a Napoli per festeggiare l’ultimo dell’anno quando è rimasto coinvolto in un primo incidente: l’esplosione di un petardo gli ha provocato la perdita di tre dita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perde tre dita con un petardo e si ferisce al volto e agli occhi di nuovo dopo le dimissioni Leggi anche: Incubo a Napoli: perde tre dita per un petardo, dopo le cure torna in strada e si ferisce all'occhio Leggi anche: Perde tre dita per l’esplosione di un botto, dopo dimissioni si ferisce di nuovo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Petardo gli esplode in mano, 19enne perde tre dita per i botti; Napoli, 24enne perde tre dita per i botti poi si ferisce di nuovo; Capodanno choc a Napoli, perde tre dita per l'esplosione di un petardo: torna a sparare e si ferisce ancora; Perde tre dita per un petardo, 24enne romano torna a sparare e nell'esplosione si ferisce ad un occhio. Perde tre dita, viene soccorso ma si ferisce all’occhio con un altro petardo - Viene soccorso all’ospedale Pellegrini di Napoli ma, dopo le dimissioni, accende un altro fuoco pirotecnico e si ferisce al volto e all’occhio. zoom24.it

Capodanno da incubo a Napoli: perde tre dita per un petardo, dopo le cure torna in strada e si ferisce all'occhio - Capodanno da incubo a Napoli per un 24enne di Roma, che si ferisce due volte in una notte. msn.com

Capodanno choc a Napoli, perde tre dita per l'esplosione di un petardo: torna a sparare e si ferisce ancora - Il bilancio nella notte di Capodanno a Napoli è di 57 feriti ma uno dei casi risulta particolarmente clamoroso. ilgazzettino.it

Perde tre dita per l’esplosione di un botto, dopo dimissioni si ferisce di nuovo - facebook.com facebook

Capodanno, perde tre dita per i botti. Poi torna in strada e si ferisce di nuovo ift.tt/BwMp9gP x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.