Perché l’ossessione per i buoni propositi ci stanca ancora prima di iniziare l’anno

A gennaio, molti si sentono sopraffatti dall’ideale di nuovi inizi e obiettivi ambiziosi. Tuttavia, l’ossessione per i buoni propositi può generare stress e frustrazione già prima di aver iniziato. Questa pressione eccessiva spesso porta a stanchezza mentale, ostacolando il percorso verso i propri obiettivi. Comprendere i propri limiti e adottare un approccio più realistico può favorire un percorso più sereno e sostenibile.

Gennaio è il mese dei buoni propositi e delle aspettative, ma la pressione a ricominciare subito può diventare stanchezza. Il niksen olandese propone un inizio diverso.

