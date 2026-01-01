Perché l’eclissi del 2 agosto 2027 è così rara | la geometria perfetta che oscurerà il Sole per sei minuti

L’eclissi solare totale del 2 agosto 2027 rappresenta un evento raro e particolare, grazie alla perfetta geometria tra Terra, Luna e Sole. Per circa sei minuti, in alcune zone del pianeta, la Luna oscurerà completamente il disco solare, offrendo un’occasione unica di osservazione. Questo fenomeno si verifica con una frequenza molto bassa, rendendo l’appuntamento un’occasione speciale per gli appassionati di astronomia e non solo.

L’appuntamento è per il 2 agosto 20027: quel giorno si verificherà un’eclissi solare totale. La Luna passerà con esattezza tra la Terra ed il Sole, coprendo per intero il disco solare per 6 minuti e 23 secondi in alcune aree del pianeta. Si avrà quella che è nota come totalità. Il Sole scomparirà completamente e il cielo diventerà scuro. Durane questi eventi la temperatura scende in maniera sensibile, e addirittura gli animali modificano spesso il loro comportamento. Il tutto è il risultato di una meccanica celeste dominata da leggi perfette. Gli esperti stanno già parlando di eclissi del secolo, ma perché esattamente? Si tratterà di un’eclissi lunga e molto rara. 🔗 Leggi su Notizie.com

