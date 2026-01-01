Perché Kiev è l’unica capitale al mondo in cui si festeggia il Capodanno in silenzio – Il video

In un mondo che celebra il Capodanno con luci e fuochi d’artificio, Kiev si distingue per un modo di festeggiare più sobrio e silenzioso. A causa delle tensioni e delle minacce di droni, gli ucraini hanno adottato un approccio diverso per accogliere il nuovo anno. Questo video esplora le ragioni di questa particolare tradizione e il modo in cui la città affronta le festività in un contesto complesso.

« Kiev è l'unica capitale al mondo in cui il Capodanno arriva in silenzio. Mentre il mondo festeggia con i fuochi d'artificio, gli ucraini devono stare attenti ai droni. Ovunque tu sia nel mondo, pensa all'Ucraina e ricorda chi ha causato questo», con questo messaggio il giornalista Caolan Robertson mostra una capitale ucraina avvolta nel silenzio, proprio mentre scocca la mezzanotte. «Questo non è normale – racconta nel video – non dovrebbe mai esserlo». Nella clip Robertson mostra il confronto tra le vie di kiev di ieri sera e quelle pre guerra.

