Perché Kalle non ha vinto il titolo | parola di Halttunen

Perché Kalle non ha conquistato il titolo: le parole di Halttunen. Rovanperä ha affrontato iniziali difficoltà con gli pneumatici, eccellendo sull’asfalto e vincendo il Rally delle Isole Canarie. Successivamente, ha migliorato le prestazioni sulla terra, ottenendo la sua prima vittoria in Finlandia. Tuttavia, queste sfide e adattamenti non sono stati sufficienti per assicurargli il titolo mondiale, come spiegato dal suo copilota Halttunen.

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. [RallyJapan2025] 69 Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 #wrc #rallyjapan

