Perché da oggi il gasolio costerà un po' di più

A partire da oggi, i prezzi di benzina e gasolio subiranno delle variazioni. Con l’entrata in vigore della nuova manovra e l’adeguamento delle accise, il costo del gasolio aumenterà di 4,05 centesimi di euro al litro, mentre quello della benzina subirà una riduzione simile. Questa modifica si inserisce nel quadro delle nuove regolamentazioni fiscali approvate per il nuovo anno.

Da oggi i prezzi di benzina e gasolio cambiano. Con l'inizio del nuovo anno e l'approvazione della manovra, scatta il riallineamento delle accise, con un aumento della tassazione pari a 4,05 centesimi di euro al litro per il diesel, mentre quelle sulla benzina diminuiranno di circa lo stesso ammontare. Come illustrato nel decreto legislativo sul riordino delle accise sui carburanti approvato a marzo in Consiglio dei ministri, gli aumenti dell'accisa non avranno effetto per il settore del trasporto merci e passeggeri, per il quale è già prevista una specifica aliquota. Esonerati anche i consumi agricoli e all'interno di stabilimenti industriali, agricolo-industriali o laboratori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

