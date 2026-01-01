Pedinato per 40 minuti poi accoltellato rapidamente Come ha agito l' aggressore di padre Rodrigo

Nelle prime fasi delle indagini, gli investigatori hanno seguito attentamente i movimenti dell’aggressore di padre Rodrigo. Dopo averlo pedinato per circa 40 minuti, sono riusciti a individuare il sospetto, che ha agito rapidamente dopo aver atteso il momento più opportuno. La ricostruzione dei fatti e le indagini condotte in breve tempo hanno portato all’identificazione del responsabile dell’aggressione avvenuta a Modena.

Nell'arco di poco meno di quarantotto ore i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Modena sono riusciti a individuare il presunto aggressore che giovedì 30 dicembre ha accoltellato Rodrigo Gaviria, il sacerdote colombiano colpito da una coltellata alla base del collo che gli è.

