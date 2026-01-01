Paura in via Le Mainarde per un incendio in appartamento

Un incendio si è verificato nella notte di Capodanno in un appartamento di via Le Mainarde a Pescara, intorno alle 3. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti, intervenuti tempestivamente per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, e non si segnalano feriti. La situazione resta sotto controllo delle autorità locali.

Paura in un appartamento di via Le Mainarde a Pescara per un incendio che è divampato improvvisamente intorno alle ore 3 della notte di Capodanno.Per cause ancora da chiarire, le fiamme sono divampate nella casa nella via parallela a via del Circuito.

