paura ad amsterdam rogo a capodanno devasta la storica vondelkerk

Nella notte di Capodanno, un incendio ha interessato la Vondelkerk di Amsterdam, una storica chiesa neogotica situata ai margini del Vondelpark. L’incendio ha causato ingenti danni alla struttura, simbolo architettonico della città. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio, mentre i residenti esprimono preoccupazione per la perdita di un importante patrimonio storico.

Un incendio nella notte di Capodanno ha distrutto la Vondelkerk di Amsterdam, edificio monumentale in stile neogotico ai margini del Vondelpark. Il rogo è stato segnalato intorno alle 00.50 e si è sviluppato nella torre: le fiamme sono uscite dal tetto e, secondo i soccorritori, il problema principale è stata la pioggia di scintille e frammenti su un'area ampia, che ha messo a rischio le case vicine. Per paura di una propagazione, le autorità hanno evacuato alcune decine di abitazioni e diffuso un alert invitando i residenti a chiudere porte e finestre per il fumo e a non intasare le linee di emergenza se non in caso di pericolo di vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

