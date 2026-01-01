Pasta italiana prima riduzione dei dazi degli Stati Uniti
Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato anticipatamente alcune valutazioni sui dazi antidumping applicati a specifici marchi di pasta italiani. Questa decisione, comunicata prima della conclusione dell’indagine prevista per l’11 marzo, potrebbe determinare una prima riduzione delle tariffe. La notizia rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra Italia e Stati Uniti nel settore alimentare.
Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha reso noto alcune valutazioni nella notte – in anticipo rispetto alla conclusione dell’indagine attesa per l’11 marzo – in relazione ai dazi antidumping su alcuni marchi di pasta italiani. Lo comunica la Farnesina in una nota. L’analisi post-preliminare infatti ridetermina in misura significativamente più bassa le aliquote fissate in via provvisoria lo scorso 4 settembre: dal 91,74%, i dazi passano al 2,26% per La Molisana, al 13,98% per Garofalo e al 9,09% per gli altri 11 produttori non campionati. La rideterminazione dei dazi – viene evidenziato “è segno del riconoscimento della fattiva volontà di collaborare delle nostre aziende da parte delle autorità statunitensi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: **Dazi: Farnesina, 'prima riduzione tariffe Usa su pasta italiana'**
Leggi anche: Dazi Usa sulla pasta, la Regione al Governo: "Intavolare una trattativa con gli Stati Uniti"
Da Garofalo a La Molisana, dagli Usa prima riduzione su pasta italiana - ll Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha reso noto alcune valutazioni nella notte in relazione ai dazi antidumping su alcuni marchi italiani ... repubblica.it
**Dazi: Farnesina, 'prima riduzione tariffe Usa su pasta italiana'** - Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha reso note alcune valutazioni - iltempo.it
MANZI GIOVANNI. . Viva la semplicità della cucina italiana #ragu #pasta #cucinaitaliana #italy #italianfood - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.