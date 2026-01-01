Passeggero inizia a urlare e dà un pugno a un’assistente di volo sostenendo di essere in una simulazione | panico a bordo di un aereo United Airlines

Durante un volo American Airlines da Dulles a Salt Lake City, un passeggero di 25 anni ha causato scompiglio, urlando e colpendo un’assistente di volo. L’uomo ha sostenuto di essere “in una simulazione”, generando momenti di tensione a bordo. L’incidente ha richiesto interventi di sicurezza e ha interrotto temporaneamente il normale svolgimento del volo.

Un 25enne ha seminato il panico su un volo American Airlines partito dal Dulles International Airport e diretto a Salt Lake City. Poco dopo il decollo, Jordan Langston avrebbe dato un pugno al volto a una hostess sostenendo di essere " in una simulazione ". La notizia la dà il New York Post. Secondo le ricostruzioni, Langston si è alzato dal suo posto poco dopo la partenza, ha raggiunto la parte anteriore dell'aereo e ha iniziato ad agitare le braccia urlando: "Questa è una simulazione". Una hostess si è allora avvicinata chiedendogli cosa intendesse e lui si è messo a correre fino alla parte posteriore del velicolo, continuando a urlare.

