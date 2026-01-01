Partono i saldi invernali 2026

I saldi invernali 2026 hanno inizio: in Valle d'Aosta partono venerdì 2 gennaio, mentre in tutte le altre regioni italiani si svolgono a partire da sabato 3 gennaio. Le Province autonome di Trento e Bolzano seguono regole diverse per l'avvio delle vendite promozionali. Questo periodo rappresenta un'opportunità per approfittare di sconti e offerte su una vasta gamma di prodotti, mantenendo sempre attenzione alle normative locali.

17.20 Saldi invernali al via:partono venerdì 2 gennaio in Valle d'Aosta,e sabato 3 in tutte le altre Regioni con l'eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano,dove ci sono regole diverse.Secondo le stime Confesercenti,quasi 2 milioni di consumatori hanno già comprato durante i 'pre-saldi' dopo Natale Saranno 16 milioni le famiglie che approfitteranno dei saldi e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro: queste le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: In Lombardia i saldi invernali 2026 partono in anticipo

Leggi anche: I saldi invernali 2026 partono in anticipo: data d'inizio e durata degli sconti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tempo di ribassi: guida ai saldi invernali 2026. Quando iniziano e cosa comprare; Saldi 2026, ecco quando iniziano: valgono 6 miliardi ma l'effetto è indebolito da pre-saldi e sconti anticipati; I saldi invernali 2026 partono in anticipo: data d'inizio e durata degli sconti; Saldi invernali 2026, dalla Lombardia alla Sicilia: le date regione per regione.

Partono domani i saldi invernali 2026 - Saldi invernali al via: partono venerdì 2 gennaio in Valle d'Aosta, e sabato 3 in tutte le altre Regioni con l'eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dove ci sono regole diverse. rainews.it