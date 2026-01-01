Il Parlamento italiano riprende l’attività nel 2026 continuando il percorso iniziato nel 2025. Tra discussioni sui decreti-legge, questioni sulla situazione in Ucraina, riforme istituzionali e preparativi per le prossime elezioni, il nuovo anno si apre con una serie di impegni e sfide fondamentali per il Paese. Un avvio che segna la prosecuzione di un percorso già tracciato, con l’obiettivo di affrontare le questioni di interesse nazionale con serietà e determinazione.

Roma, 1 gen (Adnkronos) - Pronti, via. Si riprende da dove si era lasciato. Il 2026 del Parlamento ricomincia come era finito il 2025. L'anno passato si è chiuso con la fiducia 'last minute' sulla manovra, alla Camera a poche ore dalla 'deadline' del 31 dicembre per l'esercizio provvisorio, e i parlamentari riprendono i lavori con decreti da convertire e voti di fiducia già annunciati dal governo. Al Senato il 7 gennaio all'Odg ci sono due Dl: Transizione 5.0 e ex Ilva. I due provvedimenti, a seguire, saranno alla Camera a metà mese e sul primo il calendario d'aula già prevede (da mercoledì 14) il voto di fiducia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Parlamento: il 2026 riprende con Dl e fiducia, poi Ucraina, riforme e elezioni

