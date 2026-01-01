Parcheggio tappato lavori eterni e vigili col blocchetto facile | alla Casa Pia gli anziani un passano la multa sì

Alla Casa Pia “Fossombroni”, il parcheggio è spesso difficile da usare a causa di lavori in corso e controlli regolari delle autorità. La situazione rende complicato l’accesso agli anziani, che preferiscono muoversi a piedi o con il deambulatore piuttosto che tentare di trovare un posto auto. La presenza dei vigili con il blocchetto contribuisce a una gestione più rigorosa, lasciando pochi spazi disponibili per chi necessita di accedere alla struttura.

Alla Casa Pia “Fossombroni” ormai si fa prima a entrare col deambulatore volante che con la macchina. Da ottobre l’accesso al parcheggio interno è più chiuso di una cozza al Polo Nord, per via d’un lavoro alla rete idrica in via delle Fosse che pare iniziato ai tempi di Garibaldi e destinato a finre quando gli anziani torneranno giovincelli. Nel frattempo personale, volontari e fornitori fanno lo slalom tra buche, divieti e santi in paradiso, cercando di garantì visite mediche, trasporti, farmaci e anche l’ossigeno, senza mai fermasse. Ma siccome a Arezzo il disagio un basta mai, ecco servita la ciliegina: una bella multa della Polizia Municipale a un’auto della Casa di Riposo, chiaramente in servizio, con tanto di scritta grossa così. 🔗 Leggi su Lortica.it

