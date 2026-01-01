Parcheggi blu Moretti FdI | Ennesimo provvedimento punitivo a discapito del commercio e del centro

Le nuove restrizioni sui parcheggi blu, proposte dall’amministrazione comunale, sono state criticate da Moretti di Fratelli d’Italia. Secondo l’esponente politico, si tratta di un provvedimento che penalizza cittadini e attività commerciali nel centro città, in un contesto di bilancio triennale ritenuto privo di visione strategica e di prospettive di sviluppo. Questa scelta evidenzia una continuità di politiche che, a giudizio di molti, ostacolano la ripresa e la vivibilità urbana.

“Dopo l’approvazione di un bilancio di previsione triennale privo di visione, di progettualità e di qualsiasi prospettiva di modernizzazione della città, l’amministrazione comunale prosegue su una linea politica che continua a penalizzare cittadini, residenti e attività economiche del centro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

