Parcheggi blu Moretti FdI | Ennesimo provvedimento punitivo a discapito del commercio e del centro

Le nuove restrizioni sui parcheggi blu, proposte dall’amministrazione comunale, sono state criticate da Moretti di Fratelli d’Italia. Secondo l’esponente politico, si tratta di un provvedimento che penalizza cittadini e attività commerciali nel centro città, in un contesto di bilancio triennale ritenuto privo di visione strategica e di prospettive di sviluppo. Questa scelta evidenzia una continuità di politiche che, a giudizio di molti, ostacolano la ripresa e la vivibilità urbana.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.