Parcheggi blu Ancisi LpR | Furto della giunta Barattoni le tariffe in aumento medio del 17%

Il Comune di Ancisi (LpR) ha annunciato un aumento medio del 17% sulle tariffe dei parcheggi blu, in seguito all’approvazione del “Nuovo piano sosta” da parte della giunta Barattoni. Il sindaco ha definito la misura come un aggiornamento delle zone tariffarie e una semplificazione del sistema di sosta a pagamento, con effetto a partire da marzo. Questa decisione ha suscitato reazioni diverse tra cittadini e operatori locali.

"A sentire il sindaco Barattoni il cosiddetto "Nuovo piano sosta", approvato dalla sua giunta l'antivigilia di Capodanno con effetto dal prossimo mese di marzo, non sarebbe altro che "l'aggiornamento e la semplificazione delle zone tariffarie della sosta a pagamento e delle relative tariffe".

