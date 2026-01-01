Papaprima omelia 2026 per Pace globale
Il Papa ha aperto la sua prima omelia del 2026 dedicata alla pace globale, sottolineando che il cammino verso un mondo più giusto non si costruisce con conflitti o giudizi, ma attraverso comprensione, perdono e accoglienza sincera. Un messaggio di speranza e di impegno che invita a riflettere sull’importanza di valori umani fondamentali per favorire la pace tra le nazioni.
11.45 "Il mondo non si salva affilando le spade, giudicando, opprimendo, o eliminando i fratelli, ma piuttosto sforzandosi instancabilmente di comprendere, perdonare, liberare e accogliere tutti, senza calcoli e senza paura". Così Papa Leone XIV nella prima omelia del 2026 in S.Pietro, in una Messa per la Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e nella ricorrenza della 59ma Giornata Mondiale della Pace. "Accostiamoci al Presepe, nella fede, come al luogo della pace 'disarmata e disarmante' per eccellenza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
