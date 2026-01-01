Papa | ricchezza della terra nelle mani di pochissimi-2-

Il Papa riflette sulla distribuzione della ricchezza della terra, sottolineando come questa sia nelle mani di pochi. A partire da un passo di San Paolo ai cristiani di Roma, si evidenzia come l’intera creazione soffra e desideri una giustizia più equa. Questa riflessione invita a considerare il rapporto tra risorse naturali, responsabilità e solidarietà nella società odierna.

Milano, 20 dic. (LaPresse) – "San Paolo scrive ai cristiani di Roma qualcosa che ci fa pensare: 'Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi'.

Papa Leone: «I potenti non ascoltano il grido dei poveri, ricchezza della terra in mano a pochi» - Celebrata l’ultima udienza giubilare del sabato e annunciato il primo Concistoro, nelle parole del Papa il grido dolore per le diseguaglianze ... famigliacristiana.it

Il Papa: 'La ricchezza è ingiustamente concentrata, Dio ha destinato beni a tutti' - Si deve "ascoltare e portare in preghiera il grido della terra e il grido dei poveri. ansa.it

L’auspicio per l’anno che si apre è che la ricchezza del #Giubileo e la #testimonianza del Papa trovino una risposta impegnata. Non restino parole, ma diventino nuova realtà - facebook.com facebook

