Papa Leone XIV torna a chiedere una pace disarmata e disarmante | Il mondo non si salva affilando le spade

Papa Leone XIV, nella prima messa del 2026, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di promuovere una pace disarmata e disarmante. Con un appello deciso, invita a evitare la strada della guerra e a cercare soluzioni pacifiche. Il pontefice sottolinea l’importanza di lavorare per un mondo in cui il dialogo prevalga sulle armi, riaffermando che il vero progresso si raggiunge attraverso la pace.

Un appello a “non affilare le spade” e a tentare ogni strada che non sia quella della guerra. Nella prima messa celebrata nel 2026 Papa Leone XIV è tornato a ricordare al mondo la necessità della pace. “In questa festa solenne, all’inizio del nuovo anno – ha detto il pontefice presiedendo la celebrazione della messa nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio -, in prossimità della conclusione del Giubileo della speranza, accostiamoci al Presepe, nella fede, come al luogo della pace ‘disarmata e disarmante’ per eccellenza, luogo della benedizione, in cui fare memoria dei prodigi che il Signore ha compiuto nella storia della salvezza e nella nostra esistenza, per poi ripartire, come gli umili testimoni della grotta, glorificando e lodando Dio per tutto ciò che abbiamo visto e udito”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

