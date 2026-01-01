Il commento di Papa Leone XIV sottolinea l'importanza del desiderio di bene come motore della vita quotidiana. Ogni nuovo giorno e ogni pagina del calendario rappresentano un'opportunità per agire con benevolenza e intenzione positiva. In un mondo in continua evoluzione, mantenere viva questa prospettiva è fondamentale per un cammino di crescita personale e collettiva.

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 01 gennaio 2026 "Senza desiderio di bene non avrebbe senso girare le pagine del calendario e riempire le nostre agende. Il Giubileo, che sta per concludersi ci ha insegnato come coltivare la speranza di un mondo nuovo, convertendo il cuore a Dio così da trasformare i torti in perdono, il dolore in consolazione e i propositi di virtù in opere buone. È con questo stile, infatti, che Dio stesso abita la storia e la salva dall'oblio, donando al mondo il Redentore: Gesù, il Figlio Unigenito che diventa nostro fratello, illumina le coscienze di buona volontà, affinché possiamo costruire il futuro come casa ospitale per ogni uomo e ogni donna che viene alla luce" così Papa Leone XIV nell'Angelus del Primo dell'Anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Papa Leone XIV: "Senza desiderio di bene non avrebbe senso girare il calendario"

Leggi anche: Dalla notte di Natale all’Epifania: il calendario delle celebrazioni presiedute da Papa Leone XIV

Leggi anche: Papa Leone XIV al lavoro, il calendario delle celebrazioni natalizie e la chiusura del Giubileo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il Papa: credere alla pace scegliendo la via disarmata dei martiri; Papa Leone XIV scelto come Personaggio dell'anno 2025 per Treccani: i motivi; Papa Leone XIV nella Festa di Santo Stefano: la via di Gesù e dei martiri è disarmata; «Senza il desiderio di bene e di pace non ha senso girare le pagine del calendario e riempire le agende».

«Senza il desiderio di bene e di pace non ha senso girare le pagine del calendario e riempire le agende» - Primo Angelus del 2026: Papa Leone XIV invita a pace, perdono e speranza, celebrando Maria, Gesù e la Giornata Mondiale della Pace ... famigliacristiana.it