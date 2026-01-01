Papa Leone XIV | Senza desiderio di bene non avrebbe senso girare il calendario – Il video

Il video ripropone una riflessione di Papa Leone XIV, secondo cui il desiderio di bene è alla base del nostro percorso quotidiano. Le parole invitano a considerare l'importanza di coltivare buoni intenti e valori, che guidano le scelte e le azioni di ogni giorno. Un messaggio semplice ma profondo, che invita a riflettere sul senso del tempo e sulla motivazione che ci spinge ad andare avanti.

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 01 gennaio 2026 "Senza desiderio di bene non avrebbe senso girare le pagine del calendario e riempire le nostre agende. Il Giubileo, che sta per concludersi ci ha insegnato come coltivare la speranza di un mondo nuovo, convertendo il cuore a Dio così da trasformare i torti in perdono, il dolore in consolazione e i propositi di virtù in opere buone. È con questo stile, infatti, che Dio stesso abita la storia e la salva dall’oblio, donando al mondo il Redentore: Gesù, il Figlio Unigenito che diventa nostro fratello, illumina le coscienze di buona volontà, affinché possiamo costruire il futuro come casa ospitale per ogni uomo e ogni donna che viene alla luce" così Papa Leone XIV nell'Angelus del Primo dell'Anno. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Papa Leone XIV: "Senza desiderio di bene non avrebbe senso girare il calendario"

Leggi anche: Dalla notte di Natale all’Epifania: il calendario delle celebrazioni presiedute da Papa Leone XIV

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Papa: credere alla pace scegliendo la via disarmata dei martiri; Papa Leone XIV scelto come Personaggio dell'anno 2025 per Treccani: i motivi; «Senza il desiderio di bene e di pace non ha senso girare le pagine del calendario e riempire le agende»; Papa Leone XIV nella Festa di Santo Stefano: la via di Gesù e dei martiri è disarmata.

Papa Leone XIV: "Senza desiderio di bene non avrebbe senso girare il calendario" - "Senza desiderio di bene non avrebbe senso girare le pagine del calendario e riempire le nostre agende. ilgiornale.it