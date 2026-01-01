Papa Leone XIV ci ricorda che la salvezza del mondo non si ottiene con la forza o il giudizio, ma attraverso la comprensione, il perdono e l’accoglienza. Un invito a coltivare la pace e la solidarietà, promuovendo valori di rispetto e tolleranza in ogni gesto quotidiano. Solo così possiamo contribuire a costruire un mondo più giusto e pacifico per tutti.

“Il mondo non si salva affilando le spade, giudicando, opprimendo, o eliminando i fratelli, ma piuttosto sforzandosi instancabilmente di comprendere, perdonare, liberare e accogliere tutti, senza calcoli e senza paura”. Così Papa Leone XIV nell’omelia pronunciata nella Basilica Vaticana, dove ha presieduto la celebrazione della Messa nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e nella ricorrenza della 59.ma Giornata Mondiale della Pace sul tema ‘La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante’. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV: "Il mondo non si salva affilando spade ma comprendendo e perdonando"

