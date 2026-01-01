Papa Leone XIV | Costruiamo un anno di pace disarmata disarmiamo i nostri cuori – Il video

Il 1° gennaio 2026 segna il debutto della Giornata Mondiale della Pace, istituita nel 1968 da Papa San Paolo VI. In questo video, si riflette sull'importanza di coltivare la pace, iniziando dai nostri sentimenti e dai nostri comportamenti. Un invito a disarmare i cuori e a costruire un percorso di convivenza fondata sulla comprensione e il rispetto reciproco.

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 01 gennaio 2026 "Dal primo gennaio 1968, per volontà del Papa San Paolo VI, oggi si celebra la Giornata Mondiale della Pace». Nel mio Messaggio ho voluto riprendere l'augurio che il Signore mi ha suggerito chiamandomi a questo servizio: 'La pace sia con tutti voi!'. Una pace disarmata e disarmante, che proviene da Dio, dono del suo amore incondizionato affidato alla nostra responsabilità. Carissimi, con la grazia di Cristo, incominciamo da oggi a costruire un anno di pace, disarmando i nostri cuori e astenendoci da ogni violenza" così Papa Leone XIV nell'Angelus del primo dell'anno. 🔗 Leggi su Open.online

