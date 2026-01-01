Papa Leone XIV | Costruiamo un anno di pace disarmata disarmiamo i nostri cuori – Il video
Il 1° gennaio 2026 segna il debutto della Giornata Mondiale della Pace, istituita nel 1968 da Papa San Paolo VI. In questo video, si riflette sull'importanza di coltivare la pace, iniziando dai nostri sentimenti e dai nostri comportamenti. Un invito a disarmare i cuori e a costruire un percorso di convivenza fondata sulla comprensione e il rispetto reciproco.
(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 01 gennaio 2026 "Dal primo gennaio 1968, per volontà del Papa San Paolo VI, oggi si celebra la Giornata Mondiale della Pace». Nel mio Messaggio ho voluto riprendere l'augurio che il Signore mi ha suggerito chiamandomi a questo servizio: 'La pace sia con tutti voi!'. Una pace disarmata e disarmante, che proviene da Dio, dono del suo amore incondizionato affidato alla nostra responsabilità. Carissimi, con la grazia di Cristo, incominciamo da oggi a costruire un anno di pace, disarmando i nostri cuori e astenendoci da ogni violenza" così Papa Leone XIV nell'Angelus del primo dell'anno. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Roma, prima visita ufficiale di Papa Leone XIV al Quirinale, Mattarella: "Due popoli due Stati unica via", pontefice: "Costruiamo pace" - VIDEO
Leggi anche: Papa Leone XIV torna a chiedere una “pace disarmata e disarmante”: “Il mondo non si salva affilando le spade”
Giornata Mondiale della Pace 2026, il Messaggio di Papa Leone XIV: La pace sia con tutti voi: Verso una pace disarmata e disarmante; Città del Vaticano, i sindaci di Puglia e Basilicata da Papa Leone XIV: “Costruire un’alleanza per la speranza”; I sindaci della Liguria da Papa Leone XIV: La politica promuova la pace sociale; Il sindaco Sacco nella delegazione ANCI in visita a Papa Leone XIV.
Papa Leone XIV: "Costruiamo un anno di pace disarmata, disarmiamo i nostri cuori" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it
Papa Leone XIV all’Angelus: “Costruiamo un anno di pace” - Nel primo Angelus del 2026 Papa Leone XIV ha posto al centro del suo messaggio il tema della pace, richiamando fedeli e popoli a un rinnovamento interiore capace di trasformare il tempo che si apre ... interris.it
"Costruiamo la pace, disarmando i cuori" - Una pace disarmata e disarmante che proviene da Dio, dono del suo amore incondizionato, affidato alla nostra responsabilità". rainews.it
Mattarella in un messaggio a papa Leone XIV: “Insufficienti gli sforzi verso un'orizzonte di pace” x.com
Tg3. . Coesione sociale, libertà, democrazia, la forza dell’Italia secondo il Capo dello Stato Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno, in cui spiccano le parole sulla pace, ribadite anche nel messaggio di questa mattina a Papa Leone in occasione della g - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.