Paolini-Bencic Italia-Svizzera United Cup 2026 | orario tv programma streaming

Il 4 gennaio, Jasmine Paolini debutta alla United Cup 2026 a Perth, in Australia. La partita Italia-Svizzera rappresenta l'inizio della sua stagione internazionale. Di seguito, trovi orario, programma, modalità di visione in tv e streaming per seguire l'evento. Un'occasione per seguire da vicino l’attività della tennista italiana in una competizione di rilievo nel circuito internazionale.

Jasmine Paolini farà il proprio esordio stagionale nella giornata di domenica 4 gennaio, quando scenderà in campo a Perth (Australia) in occasione della United Cup. Dopo aver trionfato in BJK Cup per la seconda volta consecutiva, l'azzurra si cimenterà nell'evento per Nazionali miste, organizzato in maniera combinata da ATP e WTA alla vigilia degli Australian Open, e andrà a caccia di un risultato di lusso insieme a Flavio Cobolli e a Sara Errani. La nostra portacolori se la dovrà vedere con Belinda Bencic nel primo match di Italia-Svizzera: l'appuntamento è per le ore 10.00 italiane, quando la numero 8 del mondo incrocerà la numero 11 del ranking WTA.

