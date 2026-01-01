Palestra Juventus sfida totale all’Inter | Comolli punta il talento del Cagliari se il colpo va a vuoto occhio a queste due alternative

La Palestra Juventus si prepara a una sfida di mercato con l’Inter, concentrandosi su un possibile acquisto di un talento del Cagliari per rinforzare la fascia destra. Comolli valuta attentamente questa opzione e ha anche due alternative nel mirino nel caso il colpo principale non si concretizzasse. La situazione richiede attenzione e valutazioni precise da parte dei dirigenti bianconeri per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

