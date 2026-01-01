Padre Pio lottava contro il diavolo | Simona Ventura annuncia il suo documentario sul santo da tre anni in lavorazione

Simona Ventura presenta il suo nuovo documentario su Padre Pio, in lavorazione da tre anni. Attraverso testimonianze inedite e documenti esclusivi, il progetto approfondisce la figura del santo e la sua lotta contro il male. Un lavoro che intende offrire una riflessione approfondita sulla vita e l’eredità di Padre Pio, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso.

