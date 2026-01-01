Ospedali del Veneziano | il 2025 si chiude con 5 nati in più Un bimbo ferito da un petardo

Nel 2025, gli ospedali del Veneziano hanno registrato un aumento di cinque nascite rispetto all’anno precedente, segnando una lieve inversione di tendenza in un contesto di calo demografico. Allo stesso tempo, si è verificato un incidente con un petardo che ha coinvolto un bambino. Questi dati riflettono le dinamiche della sanità locale e le sfide legate alla sicurezza e alla natalità nella regione.

In un periodo di continuo e sensibile calo delle nascite, il Civile di Venezia ha registrato 5 nati in più nel 2025, mentre il primo fiocco rosa 2026 dell'Ulss 3 è stato appeso all'ospedale dell'Angelo. Si chiama Merna la prima nata del 2026 negli ospedali dell'Ulss 3 ed è venuta al mondo questa.

