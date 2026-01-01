Opi | Nel 2026 puntiamo su tutela formazione e protagonismo infermieristico
Nel 2026, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi si concentra su tutela, formazione e il protagonismo degli infermieri. Paola De Biasi, presidente dell’Ordine, sottolinea come il 2025 abbia rappresentato un anno di consolidamento e crescita, rafforzando il ruolo degli infermieri nel contesto sanitario locale. Questi obiettivi mirano a migliorare la qualità dell’assistenza e a valorizzare la professione infermieristica nel territorio.
Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Paola De Biasi, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di BrindisiIl 2025 si chiude come un anno importante di consolidamento e di crescita per l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi, che ha rafforzato il proprio ruolo.
