Openda celebra il 2025 ed è grato per il trasferimento estivo alla Juventus | Un’opportunità per… – VIDEO

Da juventusnews24.com 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Openda riflette sul 2025 e sull’esperienza con la Juventus, sottolineando come il trasferimento estivo rappresenti un’opportunità importante per la sua crescita professionale. Nel video, il calciatore esprime gratitudine e fiducia nel percorso che lo attende, evidenziando l’importanza di questo passo per il suo sviluppo e per il team. Una testimonianza di impegno e volontà di migliorarsi nel nuovo contesto.

Openda celebra il 2025 ed è grato per il trasferimento estivo alla Juventus: «Un’opportunità per.». Il messaggio dell’attaccante belga. Un’altra opportunità per diventare più grande. Che Dio benedica l’anno ». Con questo messaggio affidato a Instagram,  Loïs Openda  ha salutato il 2025, un anno che ha segnato una svolta cruciale nella sua carriera grazie al trasferimento alla  Juventus  avvenuto durante la sessione estiva di mercato. Il post, accompagnato da immagini che lo ritraggono in maglia bianconera, riflette la determinazione dell’attaccante belga nel voler lasciare il segno nel calcio italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

openda celebra il 2025 ed 232 grato per il trasferimento estivo alla juventus un8217opportunit224 per8230 8211 video

© Juventusnews24.com - Openda celebra il 2025 ed è grato per il trasferimento estivo alla Juventus: «Un’opportunità per…» – VIDEO

Leggi anche: Il Manchester United monitora Angelo Stiller in vista del trasferimento estivo

Leggi anche: Wesley torna in Nazionale, il Brasile lo attende: “Grato per l’opportunità”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Openda e il primo gol con la Juve: "Sono felice". Poi rivela: "Non &#232; stato semplice in questi mesi" - La Juventus trova una vittoria importantissima sul campo insidioso del Bodo/Glimt tra freddo, neve e difficoltà normali per mancanza di abitudini nel giocare in certe condizioni. tuttosport.com

Openda, svolta Juve! Chiuso il colpo mercato: ecco l’arrivo a Torino, salta Kolo Muani - Con un blitz nella notte, Damien Comolli ha trovato l'accordo definivo per il trasferimento in Serie A di Lois Openda. tuttosport.com

Il nazionale belga si presenta carico: "Zero dubbi sulla mia scelta. Non vedo l'ora di giocare" - E' così che Luis Openda, attaccante classe 2000 belga e nuovo centravanti della Juventus, si &#232; presentato ai canali ufficiali del ... gazzetta.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.