Openda celebra il 2025 ed è grato per il trasferimento estivo alla Juventus | Un’opportunità per… – VIDEO

Openda riflette sul 2025 e sull’esperienza con la Juventus, sottolineando come il trasferimento estivo rappresenti un’opportunità importante per la sua crescita professionale. Nel video, il calciatore esprime gratitudine e fiducia nel percorso che lo attende, evidenziando l’importanza di questo passo per il suo sviluppo e per il team. Una testimonianza di impegno e volontà di migliorarsi nel nuovo contesto.

Openda celebra il 2025 ed è grato per il trasferimento estivo alla Juventus: «Un'opportunità per.». Il messaggio dell'attaccante belga. Un'altra opportunità per diventare più grande. Che Dio benedica l'anno ». Con questo messaggio affidato a Instagram, Loïs Openda ha salutato il 2025, un anno che ha segnato una svolta cruciale nella sua carriera grazie al trasferimento alla Juventus avvenuto durante la sessione estiva di mercato. Il post, accompagnato da immagini che lo ritraggono in maglia bianconera, riflette la determinazione dell'attaccante belga nel voler lasciare il segno nel calcio italiano.

