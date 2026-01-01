OpenAi cerca un super guardiano dell’intelligenza artificiale | dovrà limitarne le potenzialità distruttive

OpenAi è alla ricerca di un esperto di sicurezza dell’intelligenza artificiale, con il compito di monitorare e limitare le potenzialità distruttive dei modelli avanzati. La posizione prevede la gestione dei rischi associati allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, includendo anche minacce biologiche. Un ruolo cruciale per garantire un progresso responsabile e sicuro nel campo dell’intelligenza artificiale.

OpenAi, l'azienda di ChatGPT, ha iniziato le selezioni per un responsabile della sicurezza digitale, che sarà incaricato di prevenire i rischi catastrofici legati ai modelli di frontiera e alle minacce biologiche. Il nuovo addetto dovrà coordinare la gestione delle crisi e monitorare l'impatto dei chatbot sulla salute mentale. L'azienda di Chatgpt cerca qualcuno che possa regolare l'intelligenza artificiale. È stato propio il ceo Sam Altman ad annunciare ufficialmente la ricerca di un Head of Preparedness, un ruolo di vertice che dovrà immaginare e prevenire gli scenari peggiori legati all'intelligenza artificiale.

