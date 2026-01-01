Olanda | incendio distrugge la chiesa di Vondelkerk nel centro di Amsterdam Crolla il campanile
Nella notte di Capodanno, un incendio ha interessato la Vondelkerk, chiesa neogotica nel centro di Amsterdam, situata ai margini del Vondelpark. L'incendio ha provocato la distruzione dell'edificio e il crollo del campanile, causando danni significativi a questo importante luogo di culto e patrimonio storico della città.
Un incendio nella notte di Capodanno ha distrutto la Vondelkerk di Amsterdam, edificio monumentale in stile neogotico ai margini del Vondelpark. Il rogo è stato segnalato intorno alle 00.50 e si è sviluppato nella torre: le fiamme sono uscite dal tetto e, secondo i soccorritori, il problema principale è stata la pioggia di scintille e frammenti su un’area ampia, che ha messo a rischio le case. 🔗 Leggi su Feedpress.me
