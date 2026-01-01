Olanda | incendio distrugge la chiesa di Vondelkerk nel centro di Amsterdam Crolla il campanile

Da feedpress.me 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di Capodanno, un incendio ha interessato la Vondelkerk, chiesa neogotica nel centro di Amsterdam, situata ai margini del Vondelpark. L'incendio ha provocato la distruzione dell'edificio e il crollo del campanile, causando danni significativi a questo importante luogo di culto e patrimonio storico della città.

Un incendio nella notte di Capodanno ha distrutto la Vondelkerk di Amsterdam, edificio monumentale in stile neogotico ai margini del Vondelpark. Il rogo è stato segnalato intorno alle 00.50 e si è sviluppato nella torre: le fiamme sono uscite dal tetto e, secondo i soccorritori, il problema principale è stata la pioggia di scintille e frammenti su un’area ampia, che ha messo a rischio le case. 🔗 Leggi su Feedpress.me

olanda incendio distrugge la chiesa di vondelkerk nel centro di amsterdam crolla il campanile

© Feedpress.me - Olanda: incendio distrugge la chiesa di Vondelkerk nel centro di Amsterdam. Crolla il campanile

Leggi anche: Si arrampica sul campanile e distrugge la webcam

Leggi anche: Incendio distrugge un centro estetico alla zona industriale, evacuati i lavoratori della St Microelectronics

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Svizzera, esplosione nel bar di una stazione sciistica. Ci sono morti e feriti gravi.

olanda incendio distrugge chiesaOlanda: incendio distrugge la chiesa di Vondelkerk nel centro di Amsterdam. Crolla il campanile - L’ente pubblico che coordina le emergenze nella capitale ha parlato di un edificio «non più salvabile», con le operazioni che si sono concentrate sul contenimento del rogo e sulla protezione delle abi ... msn.com

olanda incendio distrugge chiesaAmsterdam, incendio alla chiesa di Vondelkerk in pieno centro: crolla il campanile, a rischio l'intera struttura - Il campanile della chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam, avvolto dalle fiamme, è crollato completamente stamattina a causa di un incendio, iniziato dopo mezzanotte. ilmessaggero.it

olanda incendio distrugge chiesaBrucia chiesa in centro ad Amsterdam, crolla il campanile - L'intero edificio "potrebbe crollare", ha detto un portavoce, riportato dall'agenzia nederlandese Anp. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.