Oggi 1 gennaio Maria Santissima Madre di Dio | l’anno inizia con la sua potente protezione materna

Oggi, 1 gennaio, si celebra Maria Santissima Madre di Dio, un momento di riflessione e speranza all’inizio del nuovo anno. La sua presenza e protezione materna offrono conforto e guida, invitandoci a affrontare i mesi a venire con serenità e fiducia. Questa giornata ci ricorda il valore della cura e della fede, accompagnandoci nel cammino verso un anno ricco di opportunità e speranza.

Il primo giorno del nuovo anno comincia sotto la protezione di Maria Santissima Madre di Dio, la Teotokos, e del suo amore materno. Il 1° gennaio, giorno del Capodanno civile, si celebra la solennità di Maria Santissima Madre di Dio. È alla sua protezione materna che si affida l'anno che prende inizio e a lei, la Teotokos,.

Il Vangelo di oggi, 1 Gennaio 2026 : Solennità Maria Santissima Madre di Dio - Un pensiero per riflettere con il Vangelo di oggi, 1 Gennaio 2026 : Solennità Maria Santissima Madre di Dio Antifona Salve, Madre santa: hai dato alla ... atnews.it

Almanacco 1° gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno - Una panoramica sui compleanni vip, i fatti più rilevanti successi nel corso degli anni in questo specifico giorno dell'anno e tante altre curiosità ... arezzonotizie.it

1 Gennaio - Giornata Mondiale della Pace Oggi, Giornata Mondiale della Pace. In questa giornata, un pensiero silenzioso a ciò che ci unisce, un augurio gentile perché la pace inizi dai piccoli gesti, ogni giorno, ovunque. Questa ricorrenza è stata celebrat - facebook.com facebook

