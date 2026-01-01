Obiettivo del Man United per l’attaccante del Palace Jean-Philippe Mateta

Il Manchester United sta valutando possibili aggiornamenti alla propria rosa offensiva e, secondo fonti di Football Insider, ha individuato Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace come una delle opzioni. L’obiettivo è rafforzare l’attacco con un profilo che possa contribuire al rendimento complessivo della squadra. La situazione rimane in fase di analisi, senza conferme ufficiali sull’interesse concreto o eventuali trattative in corso.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Manchester United sta esplorando il mercato per ulteriore potenza di fuoco offensiva e ha identificato Jean-Philippe Mateta come una potenziale opzione, secondo quanto riportato da Football Insider. Il 28enne attaccante del Crystal Palace deve ancora concordare un prolungamento del contratto a Selhurst Park, con il suo attuale contratto in vigore fino all’estate del 2027, e questa situazione ha allertato diversi club della Premier League. L’interesse dello United fa parte del loro piano per aggiungere profondità, affidabilità e leadership alla propria linea d’attacco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

