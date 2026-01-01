Nuovo anno sfilza di rincari | dalle autostrade alle sigarette

Con l’inizio del 2026, si registrano aumenti di prezzi in diversi settori, tra cui autostrade, sigarette e servizi finanziari. Questi rincari riflettono le recenti modifiche delle tariffe e delle imposte, influenzando il costo della vita quotidiana. È importante conoscere le novità per pianificare al meglio le proprie spese e comprendere le dinamiche economiche in atto.

