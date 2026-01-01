Nuovo anno sfilza di rincari | dalle autostrade alle sigarette
Con l’inizio del 2026, si registrano aumenti di prezzi in diversi settori, tra cui autostrade, sigarette e servizi finanziari. Questi rincari riflettono le recenti modifiche delle tariffe e delle imposte, influenzando il costo della vita quotidiana. È importante conoscere le novità per pianificare al meglio le proprie spese e comprendere le dinamiche economiche in atto.
Dalle autostrade alle sigarette, dai pacchi alle transazioni finanziarie, il 2026 si apre all’ insegna dei rincari. Da oggi scatta infatti una raffica di aumenti, in parte legati anche alle misure introdotte dalle legge di bilancio. Nota positiva: non aumenteranno le multe stradali, grazie alla sospensione dell’aggiornamento biennale previsto dal decreto Milleproroghe. Ecco di seguito gli aumenti – e i rincari scongiurati – in arrivo: – RIALZI AL CASELLO. Per i pedaggi arriva l’adeguamento tariffario all’inflazione. E’ pari all’1,5% e viene applicato per la quasi totalità della concessioni autostradali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
