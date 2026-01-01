Nuovo anno nuova squadra? Ecco i 13 big di Serie A in scadenza nel 2026 | da Maignan a Vlahovic e Pellegrini

Con il mercato in vista, analizziamo i 13 principali giocatori di Serie A in scadenza nel 2026, da Maignan a Vlahovic e Pellegrini. Situazioni delicate e decisioni importanti per club e calciatori, tra rinnovi, potenziali trasferimenti e opportunità di nuovi stimoli. Un quadro utile per comprendere le scelte future nel campionato italiano e le possibili evoluzioni delle rose.

Casi spinosi, addii da evitare o altri che invece si preferirà si possano materializzare per trovare nuovi stimoli da altre parti. In un mercato sempre più ricco, essere a parametro zero sta diventando una grandissima occasione. Per il giocatore, vuol dire poter cambiare squadra senza che il suo cartellino possa costare uno sproposito e far leva quindi su migliori condizioni contrattuali; per le società, vuol dire risparmiare qualcosa (non tutto: le commissioni per gli agenti restano e per i parametri zero sono spesso al rialzo, basti ricordare quei 25 milioni pagati a Mino Raiola per Pogba alla Juventus nel 2016). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuovo anno, nuova squadra? Ecco i 13 big di Serie A in scadenza nel 2026: da Maignan a Vlahovic e Pellegrini Leggi anche: Lewandowski, Maignan e Vlahovic: tutti i giocatori in scadenza nel 2026 Leggi anche: Vlahovic e non solo: ecco gli svincolati più interessanti del 2026, le big di serie A osservano Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Gli impegni del mese, gennaio; I desideri per il nuovo anno di bianconeri e biancoblù; Natale sui pattini: New Asti Skating celebra talenti e sogni in pista; Panathlon club di Viterbo, due nuovi soci e quattro premi per meriti sportivi | FOTO. Nuovo anno, nuova squadra? Ecco i 13 big di Serie A in scadenza nel 2026: da Maignan a Vlahovic e Pellegrini - Casi spinosi, addii da evitare o altri che invece si preferirà si possano materializzare per trovare nuovi stimoli da altre parti. ilfattoquotidiano.it

Auguri di buon anno nuovo 2026: frasi e filastrocche/ “Che sia un anno da togliere il fiato” - Auguri di buon anno nuovo 2026: ecco un mini elenco di frasi speciali per il 31 dicembre, la giornata di domani: buona lettura ... ilsussidiario.net

Gianpaolo Bonafini nuovo questore di Piacenza: per dieci anni dirigente della Squadra Mobile di Bergamo - Gianpaolo Bonafini è stato nominato nuovo questore di Piacenza dal Ministero dell’Interno: dalla prossima settimana succederà all’uscente Ivo Morelli, trasferito dopo tre anni alla sede di Rimini. bergamonews.it

Il mio dessert per festeggiare il nuovo anno, coppe ricotta e pistacchio - il mio preferito buon anno - facebook.com facebook

Felice 2026 dalla community ANGI! Che il nuovo anno porti innovazione, successi e nuove opportunità per tutti i giovani innovatori d'Italia. Pronti a cambiare il futuro, insieme! #Felice2026 #Innovazione #ANGI #GiovaniInnovatori #HappyNewYear x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.