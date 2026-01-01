Nuovo anno il messaggio di speranza del vescovo Corazza | La pace è possibile
Il nuovo anno si apre con un messaggio di speranza del vescovo Corazza:
Un duomo partecipe e raccolto ha accolto giovedì pomeriggio la messa della solennità di Maria Madre di Dio. La celebrazione presieduta dal vescovo Livio Corazza ha rappresentato anche il momento conclusivo della Marcia della Pace, giunta in Cattedrale dopo il corteo cittadino che da tempo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Concluso l'Anno Giubilare, il vescovo Corazza: "Restano aperte le porte della speranza"
Leggi anche: Al via il nuovo anno pastorale, il vescovo Corazza: "Se necessario meno messe per aumentare la partecipazione"
Buon anno, buon 2026. Tutte le frasi più belle per fare gli auguri a Capodanno 2026; I Papi e il nuovo anno, tempo di ringraziamento e di speranza; Buona vigilia di Capodanno 2026, le migliori frasi da inviare su WhatsApp. FOTO; Guardare avanti con speranza. Un messaggio per il nuovo anno.
Il messaggio di Giorgia Meloni per il nuovo anno - Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, esprime auguri di buon anno agli italiani, invitando a lavorare insieme per un futuro migliore. notizie.it
Capodanno 2026, auguri buon anno nuovo/ Frasi, citazioni e messaggi: i “cuori disarmati” di Papa Leone XIV - Auguri buon anno nuovo 2026: migliori frasi da inviare per Capodanno oggi, 1 gennaio, ad amici e parenti su WhatsApp. ilsussidiario.net
Zelensky rilancia il messaggio di fine anno: “Crediamo nella pace e lottiamo per ottenerla” - Il nuovo anno dell’Ucraina si apre con parole che cercano di tenere insieme resistenza, speranza e determinazione. thesocialpost.it
Il nuovo anno si apre con le dolorose notizie e immagini che giungono da Crans Montana, nella vicina Svizzera. Ora dopo ora il conteggio delle vittime e dei feriti, perlopiù giovanissimi che festeggiavano il capodanno, si aggrava tragicamente. E purtroppo son - facebook.com facebook
Il nuovo anno si apre con le dolorose notizie e immagini che giungono da Crans Montana, nella vicina Svizzera. Ora dopo ora il conteggio delle vittime e dei feriti, perlopiù giovanissimi che festeggiavano il capodanno, si aggrava tragicamente. E purtroppo son x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.