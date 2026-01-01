Il nuovo anno si apre con un messaggio di speranza del vescovo Corazza:

Un duomo partecipe e raccolto ha accolto giovedì pomeriggio la messa della solennità di Maria Madre di Dio. La celebrazione presieduta dal vescovo Livio Corazza ha rappresentato anche il momento conclusivo della Marcia della Pace, giunta in Cattedrale dopo il corteo cittadino che da tempo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Nuovo anno, il messaggio di speranza del vescovo Corazza: "La pace è possibile"

