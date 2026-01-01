Nuovo anno e nuova vita a Brindisi | nata Danda simbolo di speranza per il 2026

A Brindisi, all'inizio del 2026, è nata Danda, la prima bambina del nuovo anno nella provincia. Con un peso di 3,840 kg, è venuta alla luce alle 2 di notte, portando con sé un messaggio di speranza e rinnovamento per il futuro. La nascita di Danda rappresenta un momento di gioia e di auspicio per la comunità brindisina.

BRINDISI - Il primo nato del 2026 nel Brindisino, è Danda: una bambina di 3, 840 kg venuta al mondo alle 2.44 con parto spontaneo nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Perrino di Brindisi diretto dal dottor Massimo Stomati. La piccola, figlia di genitori di origine albanese, sta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Nuovo anno e nuova vita a Brindisi: nata Danda, simbolo di speranza per il 2026 Leggi anche: Il nuovo anno a Bari inizia con Luana: è lei la prima nata del 2026 in città Leggi anche: Il Comune vuole dare una nuova vita al Bar Barriera, ecco l'asta per un nuovo gestore di un luogo simbolo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Buon anno, buon 2026. Tutte le frasi più belle per fare gli auguri a Capodanno 2026; Frasi sui nuovi inizi, alcune fra le più belle tratte dalla letteratura; 2026 | Non aspettiamo più il Capodanno per esaurirci con i buoni propositi; Frasi Auguri Buon Anno 2026!. Nuovo anno e nuova vita a Brindisi: nata Danda, simbolo di speranza per il 2026 - 44 con parto spontaneo, prima figlia di una coppia di origine albanese ... brindisireport.it

Anno nuovo, vita nuova: le scelte per il 2026 - “Le scelte che funzionano davvero sono quelle che migliorano la vita senza chiederci di diventare una versione ideale di noi stessi. lagazzettadelmezzogiorno.it

Auguri di buon anno nuovo 2026: frasi e filastrocche/ “Che sia un anno da togliere il fiato” - Auguri di buon anno nuovo 2026: ecco un mini elenco di frasi speciali per il 31 dicembre, la giornata di domani: buona lettura ... ilsussidiario.net

Buon anno da #DisneyPlus. Qual è il vostro mood per il nuovo anno Tutto questo e molto altro è disponibile ora. x.com

Il nuovo anno è arrivato, carico di auguri e di aspettative. Ci fermiamo un attimo a guardare indietro: che cosa ci ha insegnato il 2025 Quali parti di noi vogliamo portare avanti e quali lasciare andare E soprattutto: da dove ripartiamo per rilanciare la nostra vit - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.