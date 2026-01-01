Nuovo anno e nuova vita a Brindisi | nata Danda simbolo di speranza per il 2026
A Brindisi, all'inizio del 2026, è nata Danda, la prima bambina del nuovo anno nella provincia. Con un peso di 3,840 kg, è venuta alla luce alle 2 di notte, portando con sé un messaggio di speranza e rinnovamento per il futuro. La nascita di Danda rappresenta un momento di gioia e di auspicio per la comunità brindisina.
BRINDISI - Il primo nato del 2026 nel Brindisino, è Danda: una bambina di 3, 840 kg venuta al mondo alle 2.44 con parto spontaneo nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Perrino di Brindisi diretto dal dottor Massimo Stomati. La piccola, figlia di genitori di origine albanese, sta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
