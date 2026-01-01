Nuovo anno aumentano i pedaggi | +1,5% sulla A4 +1,46% sull’Autobrennero

A partire dal 1° gennaio 2026, i pedaggi delle autostrade che attraversano la provincia di Verona sono aumentati, con un incremento dello 1,5% sulla A4 e dello 1,46% sull’Autobrennero. Questa variazione si applica a tutti gli utenti che percorrono queste tratte, influendo sui costi di viaggio. È importante essere informati sui nuovi importi per pianificare al meglio gli spostamenti nel territorio veronese.

Da oggi, 1° gennaio 2026, chi viaggia sulle autostrade che attraversano la provincia di Verona dovrà fare i conti con un aumento dei pedaggi. A4 Holding ha comunicato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato un incremento medio dell'1,5% sulle tratte in concessione.

Il 2026 si apre con l'aumento dei pedaggi: + 1,5% per viaggiare sull'Asti-Cuneo e sulla Torino-Savona - Questo adeguamento riguarda la maggior parte delle società concessionarie e corriponde all'indice di inflazione stimata per l'anno ... targatocn.it

Maxi pedaggio in arrivo e ora beffa di fine anno: in Lombardia aumentano Pedemontana e autostrade - Il nuovo anno porta con sé una sorpresa amara per i viaggiatori: dal 1° gennaio 2026 scattano ufficialmente gli aumenti dei pedaggi autostradali. comozero.it

